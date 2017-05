Россия будет не рада: Трамп отреагировал на новый запуск ракеты в КНДР

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия не будет рада запуску ракеты в Северной Корее.

Об этом сказано в сообщении Белого дома, передает ABC News.

"С учётом того, что ракета упала так близко к России - фактически, ближе к России, чем к Японии - президент не может представить, что Россия будет рада (запуску ракеты. - Ред.)", - сказано в заявлении.

JUST IN: White House statement on North Korea missile test: "North Korea has been a flagrant menace for far too long." pic.twitter.com/2yl8yMhLkA- ABC News (@ABC) 14 мая 2017 г.

Как сообщал "Обозреватель", в Северной Корее произвели запуск неопознанного реактивного снаряда.