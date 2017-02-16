Россия должна вынести урок из последних комментариев Трампа об Украине - FT

Стратегия Москвы вмешиваться в чужие выборы вылазят ей боком. Ее хакерские атаки во время президентской гонки в США привела желаемого кандидата в Белый дом, хотя Дональд Трамп все же не тот "сибирский кандидат", каким его видели. Но отставка советника по национальной безопасности Майкла Флинна делает любую перезагрузку или "большую сделку" с Владимиром Путиным менее вероятными.

Об этом в редакционной статье пишет британское издание Financial Times. Дело не в том, что Флинн был главным сторонником таких сделок. К тому же его могут заменить кем-то с аналогичными взглядами. Но для Трампа изменение подхода к России или любые уступки относительно санкций будут еще более рискованным шагом.

Издание пишет, что лидерам Республиканской партии давно пора расследовать связи Трампа с Россией. Оно может оказаться очень сокрушительным. Недавние утечки информации свидетельствуют о том, что нельзя полностью исключать координацию команды президента и российскими спецслужбами. Американские национальные интересы теперь на кону.

Экстраординарные события этой недели уже внесли изменения в тон по России. Хотя резкое изменение во внешнеполитических взглядах стало характерной чертой администрации Трампа. Комментарии президента и его пресс-секретаря о том, что Россия "захватила" Крым и должна его вернуть Украине, свидетельствуют об очень резком развороте Трампа, который во время избирательной кампании говорил о возможности признания аннексии полуострова.

В результате в Москве, похоже, радость от победы Трампа и мечты об улучшении связей с США заменил ужас. Российский МИД уже раздраженно отверг заявления новой администрации, прокомментировав, что Москва "не отдает свои территории".

Издание отмечает, что американские институты начали пристально следить и сдерживать администрацию Трампа. И это хорошо, даже если тайное обнародование разговоров американских разговоров - довольно сомнительная практика. Россия также должна выучить очень важный урок в то время, когда она готовится вмешаться в выборы во Франции и Германии, как она это сделала в США.

"Москве стоит быть осторожной со своими желаниями. Идея привести желаемого кандидата к власти может показаться привлекательной. Поддержка экстремистских и евроскептических кандидатов может также помочь Кремлю достичь своих более широких целей в ЕС и разрушить европейское единство в вопросе санкций против России. Но кандидаты могут оказаться не такими, как Россия надеялась, как только они займут высокую должность", - говорится в статье.

Более того, уверенность общества в том, что политический лидер пришел к власти благодаря помощи Москвы, может внести свои коррективы. Победитель на выборах может дистанцироваться от Кремля. Российское вмешательство в выборы может создать хаос, но не обязательно дает Москве влияние.

Впрочем, это не значит, что Путин откажется от жестокого авантюризма. Если перспектива заключить "большую сделку" с США кажется все менее вероятной, российский президент может решить поднять ставки в Украине или еще где-то. Но если он действительно хочет избавиться от санкций и добиться экономического восстановления России, ему нужно наконец-то поступить правильно. Это означает выполнить Минские соглашения и восстановить территориальную целостность Украины.

Вчера президент Дональд Трамп написал на странице в Twitter, что Россия аннексировала Крым из-за мягкости Обамы. Ранее в Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали заявление США о том, что Россия должна вернуть незаконно аннексированный Крым Украине, вспомнив о Альяску.