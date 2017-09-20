Россия готова к военному вмешательству в Беларуси - глава Сил обороны Эстонии

Россия готова к военному вмешательству и в Беларуси, если политическая ситуация там изменится в нежелательном для Кремля направлении.

Такое мнение высказал глава Сил обороны Эстонии генерал Рихо Террас в интервью ERR.

"Подобно Украине, Россия планирует военные шаги против Беларуси, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Беларуси. Планирование операции началось в 2014 году", - сказал Террас.

По его словам, задача учений "Запад" и других совместных военных учений - максимально связать белорусские вооруженные силы с российскими, а цель - парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно.

"Примечательно, что российский президент посетил этап учений именно в России, хотя подчеркивал, что основная сложность на совместных учениях - в Беларуси. В учениях принимают участие различные военные округи, Балтийский и Северный флот, ракетные войска. Если все это является антитеррористической операцией, то это очевидное преувеличение", - отметил Террас. Читайте также: В СНБО сообщили, сколько людей и техники задействовали в учениях "Запад-2017"

Как сообщалось, активная фаза российско-белорусских учений "Запад-2017" проходит с 14 по 20 сентября. По официальным данным, в них участвуют почти 13 тысяч военнослужащих, большинство из них - белорусские, до 70 вертолетов и самолетов, около 250 танков и до 10 боевых кораблей. Однако председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что в учениях задействованы от 70 до 100 тысяч военных.