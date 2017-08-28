Россия готова согласиться на статус-кво "тлеющего конфликта" на Донбассе - Волкер

Российская Федерация готова согласиться на сохранение текущего статус-кво "тлеющего конфликта" на востоке Украины. Об этом в интервью Financial Times заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

В частности, через несколько дней после встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым в Минске, Волкер сказал, что Россия выглядит готовой "смириться" со статусом-кво "все еще тлеющего конфликта".

"Но в то же время, я не думаю, что это сыграет им на руку", - заявил Волкер.

Он добавил, что Россия на международном уровне платит цену за пребывание на Донбассе, и в частности, как политически, так и из-за введенных санкций.

"И откровенно говоря, ситуация будет становиться хуже с течением времени, не лучше", - добавил Волкер.

"Ситуация, когда дипломатические и экономические отношения с Россией будут заморожены, безусловно, не является тем, чего бы Россия хотела. Я считаю, что они должны сделать свой выбор, свои подсчеты", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Волкер 21 августа в Минске провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. По результатам встречи Сурков заявил, что Волкер предложил "свежие идеи и новаторские подходы к их реализации" в рамках Минского процесса.