Россия и Беларусь планируют объединиться в конфедерацию - СМИ

Россия и Беларусь договорились о едином Налоговом и Гражданском кодексе на уровне Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на программу экономической интеграции стран.

"Она (программа экономической интеграции России и Беларуси, парафирована сторонами в начале сентября, но публично не раскрывалась - Delo.ua) Рассчитана на полтора года и предусматривает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года", - говорится в сообщении.

При этом речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и подобных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, единственном регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отрасли. То есть с 2022 года планируется создать конфедеративное государство с интеграцией экономик выше, чем в Евросоюзе.

Страны пока не решились ввести единую валюту или объединить эмиссионные банки. Однако, они собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года введут единый доступ к госзакупкам.

Программа никак не затрагивает государственное устройство России и Беларуси, оборону, государственную безопасность, образование, здравоохранение и науку.

Ранее Президенту Беларуси Александру Лукашенко передали для одобрения проект программы действий по интеграции страны с Россией. Проект создан на основании Договора о создании Союзного государства, который Минск и Москва подписали в 1999 году.