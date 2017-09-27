Россия и США договорились о совместном строительстве окололунной станции

«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о сотрудничестве в освоении Луны и конкретно – по программе строительства околунной обитаемой станции Deep Space Gateway, которая станет первым шагом для полета человека к другим планетам.

Об этом заявил глава «Роскосмоса» Игорь Комаров по итогам переговоров на Международном конгрессе астронавтики в Аделаиде (Австралия), передает корреспондент «Газеты.Ru».

С американской стороны в переговорах участвовал исполняющий обязанности главы NASA Роберт Лайтфут.

«Нашим вкладом может быть участие российских автоматических аппаратов, которые будут работать на Луне (включенных в ФКП), кроме того, мы заинтересованы, чтобы была не одна, а как минимум две системы выведения для Луны, Марса и других проектов. Соответственно производство нашей сверхтяжелой ракеты, которое мы предполагаем завершить к концу следующего десятилетия, может быть вкладом с нашей стороны», — пояснил глава Госкорпорации, отметив, что США будут строить станцию с помощью будущей тяжелой ракеты SLS.

По его словам, сейчас идет обсуждение производства модулей для окололунной станции российской стороной. Принципиальным моментом стало понимание того, что станция должна быть международной, и что участие в ней других стран будет осуществляться на открытых принципах.

Инициативой России стало расширение числа стран, которые будут участвовать в обсуждении проекта станции, в обсуждении уже принимают участие Китай и другие страны, в первую очередь страны БРИКС.

