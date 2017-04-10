Россия, Иран и силы Асада заявили о пересечении США "красных линий" в Сирии - СМИ

В общем командном центре, состоящем из сил России, Ирана и бойцов, поддерживающих президента Сирии Башара Асада заявили, что США пересекли "красные линии", нанеся удар по авиабазе Шейрат в Сирии на этой неделе.

"Агрессия против Сирии выходит за рамки всех красных линий", - говорится в заявлении, опубликованном в газете "Аль-Ватан", близкой к режиму Асада.

"Мы будем твердо реагировать на любую агрессию против Сирии и на любое нарушение красных линий, кто бы их не совершал", - говорится в сообщении.

В то же время верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Соединенные Штаты сделали "стратегическую ошибку", когда "атаковали" Сирию, сообщило государственное информационное агентство IRNA.

"Исламская Республика Иран не покинет поле перед лицом угроз", - заявил Хаменеи.

Также 9 апреля сирийские государственные СМИ сообщили, что президент Ирана Хасан Роугани подтвердил свою поддержку сирийскому правительству в телефонном разговоре с Башаром Асадом.

"Нация Ирана будет оставаться рядом с сирийским народом в борьбе с терроризмом и в обеспечении территориальной целостности Сирии", - сказал Роугани, который в тот же день пообщался по телефону и с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщили в Кремле по итогам этой беседы, Путин и Роугани осудили "агрессивные" действия США в отношении Сирии.

Ранее сегодня государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в интервью американским СМИ заявил, что США обратятся к властям России с призывом выполнить обязательства о ликвидации химического оружия в Сирии. Также, по мнению Тиллерсона, Россия не препятствовала своему сирийскому союзнику Асаду в использовании такого оружия. Госсекретарь США, как ожидается, 11 апреля будет находиться с визитом в Москве.

7 апреля США десятками крылатых ракет поразили сирийскую авиабазу Шейрат в ответ, как заявили в Вашингтоне, на применение смертельного химического оружия против гражданских со стороны правительства президента Башара Асада.

Россия и Иран - главные союзники Асада - решительно осудили атаку, тогда как союзники Вашингтона выразили поддержку действиям США.