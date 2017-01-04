Россия использует в Сирии тактику "выжженной земли", - ЦРУ

Российская Федерация играет в Сирии по своим правилам и использует в том числе тактику выжженной земли, которая стала причиной гибели местных жителей.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан, передает "ДС" со ссылкой на PBS.

"США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей", - отметил он.

По словам Бреннана, американской разведке было понятно еще до прибытия российского воинского контингента в Сирию, что Москва "не бросит своего давнего союзника", что она собирается приложить больше усилий к "защите этого союзника". США вели переговоры с Россией, стараясь убедить ее в том, что президент Сирии "Башар Асад является частью проблемы", а не "частью (ее) решения", сказал Бреннан. Однако, "россияне представили всю оппозицию в качестве террористов".

"И поэтому они предприняли эти чрезвычайно смелые и, на мой взгляд, во многих отношениях опрометчивые военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев" - заявил Бреннан.

Кроме того, он называл Россию противником США в целом ряде сфер, в частности РФ ведёт себя очень агрессивно на внешнеполитическом направлении и в киберсфере.