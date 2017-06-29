Россия хочет продолжить контрсанкции против ЕС и Украины до 2019 года

Россия намерена продлить ответные меры в виде продовольственного эмбарго на санкции Евросоюза и Украины до 2019 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на заседании российского правительства сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Вчера Европейский Союз принял решение о продлении антироссийских санкций. К сожалению, наши европейские партнёры продолжают эту неконструктивную линию в отношении нашего государства. В очередной раз политика берёт верх над экономикой и, по большому счёту, над здравым смыслом", - сказал Медведев.

"В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно. Поэтому вчера мы обсудили этот вопрос с президентом - правительство внесёт предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер ещё на один год - до 31 декабря 2018 года", - заявил он.

По его словам, режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив, но "мы вынуждены пойти на этот шаг".

Он считает, что так РФ защитит свои национальные интересы и поддержит российский аграрный сектор.

"Аграрии неоднократно просили нас о продлении таких мер и о том, чтобы обозначить перспективу того, как они будут действовать в ближайшее время. Мы делаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объёме", - сказал он.

Справка УНИАН: летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года - после аннексии Россией украинского Крыма.

7 августа того же года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, - США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

13 августа 2015 года РФ расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и "на особых условиях" - на Украину, которое вступили в силу 1 января 2016 года.

29 июня 2016 года президент России подписал указ о продлении до 31 декабря 2017 года продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции Запада. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.