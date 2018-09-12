Россия, Монголия и Китай подпишут соглашение о трехстороннем координационном механизме

Как сообщил “Ъ” глава монгольского МИДа Дамдин Цогтбаатар, Россия, Монголия и Китай должны сегодня, 12 сентября, завершить формирование трехстороннего координационного механизма проекта экономического коридора «Россия–Монголия–Китай».

«Вчера (11 сентября.— “Ъ”) документ подписали я и представитель Китая, сегодня мы ожидаем, что к нам присоединится представитель России»,— рассказал он.

Министр добавил, что из 32 проектов коридора были выбраны три приоритетных: строительство автомобильной дороги Китай–РФ через Монголию, железной дороги и линии электропередач по тому же маршруту. Финансировать строительство будут все три страны. Министр сообщил “Ъ”, что у России запрошен кредит в объеме 100 млрд руб.