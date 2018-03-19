Россия может использовать в Боснии и Герцеговине тот же сценарий, что и в Украине - Newsweek

Босния и Герцеговина, известная своей пресловутой войной в 90-х годах, может вновь начать движение в сторону вооруженного конфликта. И к этому конфликту ее может подтолкнуть Москва.

Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на доклад Института внешнеполитических исследований под названием "Босния на русской плахе: возможность кровопролития и меры для его предотвращения".

В документе говорится, что российский президент Владимир Путин поддерживает в балканской стране сепаратистов среди этнических сербов, чтобы не позволить Сараево сблизиться с Западом. Эксперты предостерегают, что эта активность может привести к вспышке в сердце Европы новой войны наподобие той, которая продолжается в Украине.

"Милитаризация происходит в Республике Сербской, которая существует в качестве автономного региона Боснии и Герцеговины с преимущественно сербским населением. Местная полиция и другие правоохранительные органы проходят боевую подготовку с российскими инструкторами и накапливают арсеналы оружия, согласно с документами, изученными Newsweek. Они становятся все больше похожими на хорошо обученную и вооруженную армию. Тем временем, Москва также поддерживает формирование сербских националистических вооруженных формирований в Боснии и Герцеговине", - говорится в статье.

Издание пишет, что эти усилия Кремля поддерживает президент-сепаратист Республики Сербской Милорад Додик, который выступал за проведение в его регионе референдума о независимости, несмотря на все предостережения международных организаций, которые обещают не признавать результаты такого голосования. Сам Додик постоянно называет Боснию и Герцеговину "страной, которая распадается", и утверждает, что Евросоюзу плевать на нее, зато благодарит Россию за то, что она "остается бескорысным другом".

Newsweek пишет, что Россия работает над созданием в балканской стране "республики-клиента", чтобы не позволить Сараево присоединиться к НАТО. Издание напоминает, что нечто подобное Москва устроила в Украине, где подконтрольные ей сепаратисты и войска ведут конфликт, чтобы не позволить Киеву установить более тесные связи с Западом.

Для Москвы Республика Сербская - очень удобная уязвимость, которую можно использовать для дестабилизации Европы в любой удобный момент", - убежден бывший заместитель министра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии и Балкан Майкл Карпентер.

Он допускает, что в нужный момент Кремль может "спустить с поводка" Додика и позволить ему провести желанный референдум о независимости. Это станет настоящим взрывом.

Ранее издание The Guardian писало, что боснийские сербы вооружаются и ждут советников из России. Полиция сербской автономии в составе Боснии и Герценовини закупила 2,5 тысяч новых автоматов, тем самым усилив тревогу за возможные намерения правительства региона, возглавляют сепаратисты. Кроме того, в разделенной и экономически истощенной стране растет влияние России.