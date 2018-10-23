Россия может ввести против Украины зеркальные санкции - Песков

При этом пресс-секретарь Путина заявил, что для России украинский народ является братским, кроме некоторых представителей этого народа.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о том, что Россия может ввести зеркальные украинским санкциям меры в отношении экономического сектора Украины, а также юридических и физических лиц. Песков не сказал коснутся ли санкции всех граждан Украины, но отметил, что украинцы являются братским народом кроме некоторых "неудачных представителей этого народа", передает ТАСС.

"Украина же принимает меры и в отношении экономики, и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц. Поэтому ни того, ни другого, ни третьего исключать нельзя. Указом предписывается правительству разработать соответствующий перечень, который будет разработан", - заявил Песков.

При этом отвечая на вопрос, коснутся ли ответные санкции всех украинцев, которые находятся на территории РФ, Песков отметил, что президент Владимир Путин "неоднократно говорил, что мы не считаем своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ".

"Украинский народ был и остается братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях", - заявил уже сам Песков.

Он также напомнил слова Путина о том, что украинцы "страдают из-за той политики, которую проводит руководство [Украины], из-за тех авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны".

Напомним, вчера Путин подписал указ, согласно которому против Украины введут экономические санкции "в связи с недружественными действиями" в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации. В документе говорится о том, что таким образом РФ отвечает на "противоречащие международному праву" введенные Украиной антироссийские санкции.

Также в документе отмечено, что санкции против Украины вводятся, чтобы защитить национальные интересы Российской Федерации.

Ранее СНБО ввела санкции против юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения.

В санкционный список попали лица, причастные к вооруженной агрессии против Украины, организации так называемых "выборов президента РФ" в оккупированном Крыму, незаконного содержания украинских граждан на территории РФ и кибератак, а также депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации РФ. Периодически список антироссийских санкций пополняется новыми физическими и юридическими лицами пополняется.

Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о персональных санкциях в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины 14 мая.

Кроме того, в июне Петр Порошенко Указом No 176 ввел в действие решение СНБО от 21 июня 2018 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

По материалам: ТАСС