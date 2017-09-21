Россия начала вывод техники из Беларуси после учений "Запад-2017" (фото)

Страна-агрессор Россия начала выводить из Беларуси свою военную технику, которая была задействована в российско-белорусских учениях Запад-2017. Об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода.

В частности, СМИ опубликовало фото с железнодорожной станции Верейцы, на которых запечатлены погруженные на платформы гусеничные боевые машины, участвовавшие в маневрах на близлежащем полигоне.

По состоянию на утро четверга, 21 сентября, на станции находятся около 50 танков различной модификации, 37 из них уже погружены на платформы.

"Вся техника без опознавательных знаков (кроме номеров) и без охраны", - пишет издание.

Местные жители рассказывают, что техника с полигона прибыла своим ходом накануне вечером. Погрузка продолжается уже более 12 часов.

Также на станцию прибыли российские солдаты "со снаряжением и картонными коробками".

"Российские военные не особо разговорчивы. Сетуют, что много работы с погрузкой и что за ними следят командиры, чтобы не ленились. В частных беседах говорят, что устали и хотят на родину", - повествует СМИ.

Отмечается, что на въездах на ж/д станцию развернуты два радиолокационных поста. При этом проезду гражданского транспорта военные не мешали.

Совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси Запад-2017 завершились 20 сентября.

Российские военные начали прибывать в Беларусь для учений в конце июля. Официально было заявлено участие до 13 тысяч солдат, неофициальные данные говорили о намного более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Маневры прошли в два этапа - на территории России и на семи белорусских полигонах.

Страны НАТО и Украина неоднократно отмечали, что под видом учений РФ может развернуть в Беларуси мощный военный контингент, а также устроить провокации против соседних государств.

Фото: Радыё Свабода