Россия наложила вето на проект резолюции США по Сирии

Российская Федерация заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии, сообщает РИА Новости.

За документ во вторник, 10 апреля, проголосовали 12 членов Совета, против - Россия и Боливия, Китай воздержался.

США вынесли на голосование проект резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии. Речь идет о миссии, которая заменит группу экспертов ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии.

В документе США настаивают, что после изучения доклада новой независимой миссии (UNIMI), Совет Безопасности ООН должен заявить о нарушении резолюции 2118 (об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении) и принять меры по Главе VII Устава ООН, которая определяет действия в отношении угрозы мира.

Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон примет ответные меры в связи с химической атакой в сирийском городе Дума независимо от того, какую резолюцию по этому вопросу примет Совет Безопасности ООН.

Как сообщалось, 7 апреля в результате химической атаки в сирийском городе Дума погибли не менее 75 человек, более 1000 - пострадали. Число погибших может существенно возрасти, так как медики и волонтеры не смогли добраться до всех пораженных районов.

Оппозиционная группировка "Джаиш аль-Ислам" заявила, что авиация сирийского диктатора Башара Асада сбросила на гражданское население бочковую бомбу с отравляющими веществами. В Союзе медицинских организаций допускают, что силы Асада применили в Думе нервно-паралитический газ.

Президент США Дональд Трамп назвал Асада "животным" и возложил ответственность за его действия на Иран, Россию и лично президента РФ Владимира Путина. Американский президент пообещал, что виновные "заплатят высокую цену", а режим сирийского диктатора прекратит существование.

Позднее Трамп пообещал принять решение об ответных действия в течение ближайших 48 часов.

США, Франция, Британия и шесть непостоянных членов Совета Безопасности ООН инициировали экстренное заседание Совбеза в связи с химатакой в Думе.

ЕС призвал возобновить мандат Объединенного следственного механизма ООН, работу которого заблокировала Россия в ноябре прошлого года.

По материалам:РИА Новости