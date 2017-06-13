Россия намерена "жестко ответить" на ограничения въезда россиян в Украину

В Российской Федерации заявили о намерении "жестко ответить" на ограничения на въезд граждан России в Украину.

Об этом заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передают РИА Новости.

"Нет никакой принципиальной разницы между введением виз и созданием системы, при которой гражданам России предлагается заранее сообщать о своем намерении посетить Украину. И в том, и в другом случае Киев, руководствуясь только ему известными критериями, будет решать, кого из россиян пустить на Украину, а кого объявить невъездным", - заявил Клинцевич.

По его словам, реакция РФ на введение подобной системы будет столь же жесткой, как и на введение виз. При этом какой именно будет реакция - он не проинформировал.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в министерстве иностранных дел Украины сообщили, что украинская сторона может ввести для граждан Российской Федерации особые требования при въезде в страну.

При этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что визы отживают свой век, поэтому вводить визовый режим с Российской Федерацией нецелесообразно. Вместо этого нужно создать систему предварительного оповещения граждан России об их намерении посетить Украину.

Ранее, 9 июня, глава министерства Павел Климкин рассказал, что Министерство иностранных дел Украины готово реализовать процедуру введения виз с Российской Федерацией в случае принятия такого решения.