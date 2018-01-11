Россия не будет участвовать в январской сессии ПАСЕ

Россия отказалась направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, поскольку в регламент ассамблеи не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"РФ не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации. Поэтому решение России воздержаться от работы в ПАСЕ в пленарном формате остается в силе", - сказал Толстой.

Он добавил, что РФ планирует вести переговоры с членами ПАСЕ по этом увопросу.

В то же время взаимодействие России и Совета Европы, по его словам, " будет зависеть от того, как пройдет этап консультаций, который будет после январской сессии".

Как сообщалось, в декабре 2017 года делегации 20 стран-членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подписали декларацию, в которой призвали прекратить попытки вернуть Россию в ПАСЕ.

"Любая попытка восстановить права России в Ассамблее без выполнения ею резолюций, принятых в ответ на российскую агрессию в Украине, пошатнет институциональный авторитет ПАСЕ. Она вызовет эффект домино", - сказано в декларации "В защиту ценностей Совета Европы и ее авторитета".

В свою очередь сенатор РФ Алексей Пушков заявил о том, что российская делегация в 2018 году не вернется в Парламентскую ассамблею Европы.

По материалам: ТАСС