Россия не планирует возвращать Крым Украине - Захарова.

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали заявление США о том, что Россия должна вернуть незаконно аннексированный Крым Украине.

"Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерацией", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Администрации президента Украины позитивно отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия должна вернуть Крым Украине.

Как пишет New York Times, Трамп впервые намекнул на поддержку целостности Украины. По материалам: Интерфакс-Украина

