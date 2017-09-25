Россия не пойдет на уступки по миротворцам на Донбассе, - частная разведка США

После недели высокой дипломатической активности вокруг предложения направить миротворческие силы ООН на восток Украины это кажется маловероятным

Об этом говорится в отчете частной американской разведывательно- аналитической компании Stratfor, сообщает "ДС" со ссылкой на "Апостроф".

Россия и Украина не могут согласиться друг с другом по ключевому вопросу параметров миссии ООН, и Москва вряд ли пойдет на какие-либо серьезные уступки в преддверии предстоящих в марте президентских выборов.

"Тем не менее Россия могла бы получить передышку в своих переговорах с Западом, поддерживая такое предложение. Позиция западных посредников - а именно США, Германии и Франции - станет ключевым элементом, за которым нужно следить в этой дискуссии. Создав видимость усилий для урегулирования украинского конфликта, Россия сможет отвести от себя критичный взгляд Запада по мере того, как детали предложения будут обсуждаться неделями и месяцами", - говорится в сообщении.

Как сообщала "ДС", в России снова заявили, что не видят смысла в развертывании охранной миссии ООН на российско-украинской границе.