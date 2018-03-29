Россия недооценила реакцию мира на отравление Скрипаля, - МИД Британии

Россия недооценила международную реакцию на отравление бывшего работника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, выступая на пасхальном банкете мэра Лондона, говорится на сайте ведомства.

"Очевидно, что Кремль недооценил силу международного единства. Если они думали, что мир стал настолько черствым и циничным, что его не заботит применение химического оружия в мирном Солсбери. Если они думали, что никому нет дела до страданий Сергея и Юлии Скрипалей или что мы останемся равнодушны к безрассудному и презрительному посягательству на общественную безопасность, из-за которого еще 39 человек обратились за помощью. Если они думали, что мы настолько морально слабы, настолько зависим от углеводородов, настолько страшимся рисков и боимся России, что не посмеем ответить. То теперь они получили ответ", - заявил Борис Джонсон.

Британский министр заявил, что "от души благодарен" тем 27 странам, которые присоединились к высылке российских дипломатов.

"Я уверен, что выдворение дипломатов - это кристаллизация наших общих чувств. Когда годы раздражения и провокаций достигли предела и по всему миру, на трех континентах, появились страны, готовые сказать: хватит!" - сказал Джонсон.

Напомним, в понедельник, 26 марта, США, Канада, Албания, Украина и 16 стран Евросюза заявили о высылке 133 российских дипломатов.

Позднее список пополнила Исландия, Австралия и Молдова.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о высылке семи дипломатов из российской миссии.