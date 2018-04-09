Россия обвинила Израиль в ракетном ударе по авиабазе в Сирии

Ракетный удар по территории Сирии и находящейся там правительственной авиабазе нанесли израильские самолеты. Об этом в понедельник заявили в минобороны России, передает "Интерфакс".

"9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (по московскому времени) два самолета F- 15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор", - заявили в российском военном ведомстве.

Там отметили, что войска противовоздушной обороны Сирии смогли уничтожить пять из восьми ракет, а оставшиеся три ракеты достигли западной части аэродрома.

"Среди российских советников в Сирии пострадавших нет", - сказали в министерстве обороны РФ.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, на авиабазе в Сирии погибли 14 человек, передает Associated Press.

Ранее государственное агентство Сирии SANA сообщило, что на авиабазу T-4 в Хомсе были сброшены восемь ракет, в результате чего погибли и ранены местные жители.

В Пентагоне отрицают, что американские вооруженные силы выпустили ракеты по сирийской авиабазе.

Напомним, по меньшей мере 70 человек погибли в результате химической атаки в Думе (Сирия). Сотни находятся в медицинских центрах. В связи с этим сегодня пройдет экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Интерфакс