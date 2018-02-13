Россия отказалась платить ПАСЕ взнос за 2018 год

Совет Государственной думы России не утвердил перечисление взноса России на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за 2018.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера нижней палаты парламента Ивана Мельникова.

"Совет Думы принял решение об уплате взноса за 2018 в бюджет международных организаций. Это Межпарламентская ассамблея православия, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский союз, Международная федерация библиотечных обществ и ассоциаций и Секретариат Парламентской конференции Балтийского моря. Как вы заметили, нет Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этом хотел бы акцентировать ваше внимание ", - сказал Мельников.

Он дополнительно пояснил, что это решение было принято "в отношении той части, которая касается ПАСЕ", а не общего вклада в Совет Европы. Читайте также: Экс-депутат Госдумы объяснил, почему конфликт на Донбассе не "заморозят"

Как сообщалось, ранее в российском Совете Федерации также заявили, что не собираются платить взносы в Совет Европы в связи с тем, что Россия не допущена к заседаниям Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 из-за оккупации Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе.