Россия отзывает посла из Вашингтона на фоне расследований контактов РФ с Трампом - источники

Российский Кремль принял решение отозвать своего посла Сергея Кисляка из Вашингтона на фоне расследований ФБР и Конгресса относительно контактов россиян с близким окружением президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает BuzzFeed, ссылаясь на три надежных источника.

Решение о возвращении Кисляка в Россию вместо назначения его на высокий пост в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке было принято на фоне расследований ФБР и Конгресса относительно контактов дипломата с топ- советниками президента США Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года.

Москва пока не подтвердила дату его отъезда.

По данным издания, Бизнес совет США-Россия организует выездную прощальную вечеринку для посла 11 июля в отеле St. Regis (Нью-Йорк).

Напомним, мужа Иванки Трамп Джареда Кушнера взяло под наблюдение ФБР из-за предполагаемых связей с Россией.

Директор национальной разведки Дэн Коутс и директор Агентства национальной безопасности Майкл Роджерс заявляют о том, что президент США Дональд Трамп призывал разведку отрицать какие-либо доказательства его сговора с РФ во время предвыборной кампании.