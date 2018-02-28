Россия переживает переломный период — куда пойдет Путин? (Iltalehti.fi, Финляндия)

Международная ситуация 2018 года привела к тому, что для России настал переломный момент, пишет дипломат, доктор общественно-политических наук Алпо Руси (Alpo Rusi).

Владимир Путин объявил еще в начале своего президентского срока, что хочет вернуть России ее положение великой державы.

«Распад СССР — это крупнейшая геополитическая катастрофа века». Это дерзкое заявление Путина означало, что, по его мнению, этого не должно было произойти, и он хочет исправить то, что можно исправить.

Для этого Путину нужно новое мировое устройство, которое не приемлет главенства Запада — и тем более США. На Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Путин использовал антиамериканскую риторику, какой не слышали со времен Михаила Горбачева.

Благоприятные экономические условия сохранялись до 2008 года, пока Россия тоже не увязла в финансовом кризисе, который начался в США.

За месяц до кризиса Россия применила военную силу в Грузии и оккупировала Южную Осетию и Абхазию.

Россия планировала завершить эти два конфликта без переговоров с правительством Грузии, не говоря о встрече с ОБСЕ. Трудно сказать, началась бы война или нет, если бы решение о ней надо было бы принять на несколько недель позже.

Евросоюз не наказал Россию за войну с Грузией. Надежды на расширение экономического сотрудничества были очень велики.

Президент Дмитрий Медведев жаждал создать для России образ страны, которая развивается в направлении западного правового государства и демократии. Эти ожидаемые изменения не хотели разрушать санкциями.

Швеция продолжала ослаблять свои вооруженные силы. Опытный министр иностранных дел Карл Бильдт (Carl Bildt) заверял, что Швеции не нужно менять стратегию политики безопасности, сложившуюся в период правления социал-демократов. Финны отнеслись к ситуации более осторожно, но верили в тот же благополучный образ мировой безопасности.

Ключи от власти в России и во время президентства Медведева все равно оставались у премьер-министра Путина. Под его руководством страна запустила программу космического вооружения, стоимость которой превысила 500 миллиардов евро. Так поддерживалась стратегия супердержавы. Геополитика игнорировала принципы ОБСЕ в Европе. Конфликт с Западом усугубился, после того как весной 2012 года Путин вернулся на пост президента.

Стратегия супердержавы включала в себя действия, направленные «против цветных революций», в том числе и за пределами страны — на Украине, а позже в Сирии. Уже весной 2011 года Россия заблокировала проект резолюции ООН, который вынудил бы президента Сирии Асада отказаться от власти.

Международная ситуация 2018 года привела к тому, что для России настал переломный момент. Оккупация Крыма и военные действия в Сирии и на востоке Украины привели к изоляции России, при этом экономическая ситуация стала хуже.

Сложившиеся условия напомнили в какой-то степени ситуацию, когда СССР оккупировал Чехословакию в 1968 году.

Во избежание международной политической и экономической изоляции советское руководство начало искать пути для сотрудничества с Западом. Это привело к разрядке международной напряженности, которая продолжалась до середины 1970-х.

Финляндия играла в этом вопросе свою особую роль: она выступила с инициативой проведения конференции по безопасности в Европе с участием СССР, на которой также поднимались вопросы прав человека.

Во время саммита ОБСЕ летом 1975 года период разрядки уже подходил к концу, и о нем заговорили снова только тогда, когда СССР в 1985 году отказался от агрессивной политики.

Это, в свою очередь, привело к распаду СССР, что не дает Путину покоя. За разрядкой может последовать крах или, по крайней мере, цветная революция.

Прошлой осенью Путин выступил с предложением, согласно которому ООН мог бы направить миротворцев для защиты наблюдателей ОБСЕ — но только на западные границы «народных республик» на востоке Украины. Это предложение никому не пришлось по нраву, но получило новое политическое значение, когда Россия начала привлекать на роль миротворцев страны, нейтральные в военном отношении.

Хочет ли Путин из тактических соображений начать новую разрядку, чтобы избавиться хотя бы от части экономических санкций Запада?

Разумно ли отправлять миротворцев нейтральных стран в регионы ведения боевых действий, когда безопасность постоянно находится под угрозой?

Миротворческая операция в Косове KFOR проводилась под руководством НАТО, поскольку традиционные способы во время войны в Боснии не сработали. Как подобный сценарий реализуется на востоке Украины в 2018 году?

Предложение России об отправке миротворцев действительно можно рассматривать как дипломатический жест. Его также можно воспринимать как следствие той неуверенности, которая возникла в Кремле, когда страна и ее влиятельные олигархи впервые столкнулись с настоящими проблемами.

России придется пойти на уступки на востоке Украины, чтобы добиться отмены хоть каких-нибудь санкций. После Чемпионата мира по футболу в начале осени станет понятно, ужесточит ли Россия свою агрессивную стратегию, что было бы логичным шагом, или начнется новый период осторожной разрядки, который продлится несколько лет.

Третий вариант — усугубление кризиса в России, который скажется на внутренней ситуации в стране. Власть еще больше сконцентрируется в Кремле, а если не этого не произойдет, то начнутся протесты — либо в форме организованного свержения власти, либо в форме «русской весны», когда на улицы выйдут танки.

Алпо Руси