Россия планирует начать поставки С-400 Турции в 2019 году

Россия планирует начать поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 Турции в 2019 году, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post. «Мы уже начали производство и должны начать поставки в 2019 году»,— сказал он.

Господин Чемезов заявил, что не видит проблемы в том, чтобы продавать новейшие системы ПВО странам—членам НАТО. «Это не наступательная система, а оборонительная. Мы можем продать ее американцам, если они захотят. Так что, тут нет никакой проблемы со стратегической точки зрения»,— заявил глава «Ростеха».

Напомним, в декабре в интервью “Ъ” Сергей Чемезов сообщил, что Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Он также рассказал, как изменилась его жизнь после санкций, о проблемах и успехах импортозамещения, о судебных разборках с компанией Siemens и о перспективах консолидации российского авиастроения.