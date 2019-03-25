Россия планирует переместить ядерные боеприпасы в Крым, - разведка

Украинская военная разведка фиксирует подготовку России к перемещению ядерных боеприпасов в оккупированный Крым. Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс- службу Главного управления разведки Министерства обороны.

Он отметил, что в ГУР Минобороны Украины в этом году уже фиксировали проведения учений в подразделениях, которые привлекаются к транспортировке ядерных боеприпасов с территории РФ на территорию оккупированного Крыма.

"Эти вопросы входят в задачи 12 главного управления МО РФ, которое совместно с другими подразделениями крымского оккупационного группировки отрабатывает перемещение ядерных боеприпасов на полуостров и осуществляет их подготовку к боевому применению", - говорится в сообщении.

Также Скибицкий сообщил, что Россия формирует на территории Южного военного округа еще одну ракетную бригаду, которая будет на вооружении ракетные комплексы "Искандер" и новые крылатые ракеты увеличенного радиуса действия, которые могут быть оснащены ядерной боевой частью.

Напомним, Министерство иностранных дел Великобритании осудило незаконную аннексию Россией Крыма и призывает РФ положить конец их незаконному контролю над полуостровом.

РБК-Украина писало, что ЕС и НАТО остаются неизменными в своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.