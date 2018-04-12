Россия планирует получить от США координаты ударов по Сирии

РФ рассчитывает получить от США координаты целей, по которым могут быть нанесены удары в Сирии, чтобы исключить возможность потери с российской стороны, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российских военных структурах.

"Это необходимо, чтобы исключить даже теоретическую возможность потерь с российской стороны, поскольку офицеры министерства обороны присутствуют на десятках объектов сирийской инфраструктуры", - отмечает газета.

В Минобороны РФ уже подготовлено список мероприятий, к которым российские военные готовы прибегнуть в случае эскалации конфликта. Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прямо говорил, что "в случае возникновения угрозы российским военным в Сирии" огонь будет открыт не только по ракетам, но и по их носителям, роль которых выполняют эсминцы ВМС и самолеты ВВС США.

Это крайняя мера, о которой было заявлено публично и которая была доведена до американского военного командования, говорит источник в органах военного управления.

С помощью российских средств контроля ведется круглосуточный мониторинг обстановки в средиземноморском регионе: для этого задействованы не только наземные транспортные средства, но и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые отслеживают передвижения эсминца USS Donald Cook (с его борта могут быть запущены крылатые ракеты Tomahawk).

Системы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1" находятся на боевом дежурстве, прикрывая с воздуха авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, хотя, как считают источники "Ъ" в Минобороны РФ, ни один из этих об объектов не должен попасть под обстрел, иначе последствия будут катастрофическими ".

Также в СМИ появилась информация, что Тереза Мэй готоваприсоединиться к военным действиям против режима президента Башара Асада в Сирии, не заботясь о получении предварительного одобрения парламента. Хотя накануне она выступила против намерения Трампа нанести удар по сирийским объектам, отмечая, что Великобритании необходимо больше доказательств использования химического оружия.

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения подтвердила использование химоружия войсками Асада: у более чем 500 пострадавших обнаружили симптомы.

Россия заблокировала предложенный США проект резолюции в Совбезе ООН о немедленном гуманитарном доступе к району поражения. Однако, постоянный представитель США в ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон примет ответные меры в связи с химической атакой в Думе независимо от решения Совета Безопасности ООН.

По материалам: Коммерсантъ