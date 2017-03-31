Россия по своим военно-техническим возможностям — страна третьего мира, неспособная к серьезному противостоянию.

Россия — не волк, Украина — не коза

«Украина не сможет противостоять России, если та использует авиацию» — подобные заявления украинских экспертов и генералов мне приходилось слышать и читать неоднократно, «авиация России не оставит шансов Украине» — вторят им российские СМИ.

О действиях украинских самолетов против сил, которые прикрывают российские ПВО, вообще не может быть и речи — мол, разозлится Россия, и тогда все, пиши пропало.

Один из главных аргументов, который приводят те, кто пугает Украину и весь мир опасностями полномасштабной войны с Россией — мощь российских Военно-воздушных сил. Дескать, если Россия применит в полную силу свою авиацию, то события будут развиваться, как в поговорке «коза з вовком тягалася, — тільки шкура від кози зосталася», где в роли волка выступит, конечно же, русский медведь, ну а украинским козакам в форме ВСУ достанется доля несчастной козы.

Однако пример российско-израильского военного противостояния показывает, что эти страхи сильно преувеличены. Я не буду сейчас говорить о советской эпохе, когда ВВС Израиля успешно громили советских летчиков и ПВО.

Речь о сегодняшнем дне. Россия неоднократно заявляла, что ее ВВС вместе с силами своего клиента Асада полностью контролируют небо Сирии и не позволят никому там действовать. В Сирии создана единая система ПВО, сообщили в Минобороны РФ в январе этого года: «Совместно с силами и средствами противовоздушной обороны российской группировки войск в Сирии на основе современных комплексов С-300 и С-400 создана единая система ПВО, обеспечивающая надежное прикрытие объектов как на суше, так и на море».

Российские ПВО будут сбивать американские ракеты в Сирии — с таким грозным заявлением Минобороны РФ выступило в конце 2016 года. «Наши системы ПВО будут применяться по любым целям, которые мы сочтем угрозой. Хочу подчеркнуть, по любым целям, никто не вправе нарушать суверенное воздушное пространство Сирии. Все компоненты развернутой системы противовоздушной обороны, включая комплексы ближнего действия „Панцирь-Ф" и дальнего действия С-400 „Триумф", будут нести постоянное боевое дежурство», — а это уже заявение самого Путина. Подобных угроз потом было еще много.

Звучит очень грозно. Выглядит еще более впечатляюще. Чего стоят, например, упомянутые Путиным российские системы ПВО С-400 «Триумф», которые заступили на боевое дежурство на российской авиабазе в Сирии «Хмеймим» 27 ноября 2015 года. У этого суперкомплекса ПВО зона поражения имеет радиус 400 км. То есть он покрывает всю Западную Сирию, половину территории Израиля, Ливана и Турции. Сбивать эти замечательные комплексы должны все, что летает на высоте до 27 км. Самолеты, ракеты, беспилотники — все. Стоит еще помнить, что и у Башара Асада есть собственная система ПВО, которая, правда, тоже российская, и имеет на вооружении, например, новейшие комплексы «Панцирь-1С».

Но вот новость от 4 декабря 2015 года, ровно через неделю после того, как российские ПВО герметично прикрыли небо Сирии: «ВВС Израиля нанесли ракетные удары по военной базе 155-й бригады сирийских правительственных войск к северу от Дамаска, удары были нанесены по колонне грузовиков, груженных баллистическими ракетами. Помимо этого, израильскому ракетному удару с воздуха подверглось топливное хранилище, расположенное в этом же районе».

Пресс-служба израильской армии традиционно не комментирует подобные сообщения, однако, судя по всему, именно такие действия имел в виду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, когда заявил за три дня до этого удара, что «Израиль время от времени действует в Сирии, чтобы она не превратилась в плацдарм для нападения на него».

Последний из ударов, ставших известными СМИ, был нанесен менее чем две недели назад. 19 марта в горах, недалеко от границы с Ливаном, израильские ВВС разбомбили батареи ПВО армии Асада и позиции террористической «Хезболлы». Ранее в тот же день ударом с воздуха был уничтожен автомобиль, в котором находился лидер вооруженной организации «Силы защиты отечества», поддерживающей сирийский правящий режим.

За два дня до того, 17 марта, четыре военных самолета Израиля вошли в воздушное пространство Сирии и разбомбили живую силу и склады ракетных вооружений «Хезболлы», погиб один из высших ее командиров. Удары были нанесены по целям близ сирийского города Пальмира, где дислоцированы российские войска. Израильтяне бомбили не просто какие-то стационарные объекты, а весьма хаотично расположенные части различных вооруженных формирований, причем настолько ювелирно, что не затронули находившихся рядом русских, а только отряды «Хезболлы». По израильским самолетам с сирийской территории в ответ было выпущено не менее двух ракет, одна из которых была перехвачена израильской системой ПРО «Хец-2», другая упала в Иордании.

После чего израильтяне уничтожили боевым дроном командира батареи ПВО, которая обстреляла самолеты ЦАХАЛа. Этот удар вызвал просто истерику в Москве. Израильского посла вызвали в МИД РФ, Асад пригрозил Израилю обстреливать ракетами гражданские объекты и химические предприятия. Причем эту угрозу сирийского диктатора передала в Иерусалим Россия.

В ответ на российские угрозы министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил Сирию, что Израиль уничтожит всю ее систему противоздушной обороны, если по израильским самолетам снова будет выпущена хоть одна ракета. Фактически это ультиматум, причем не только сирийцам. Официально Иерусалим заявил, что ракеты, выпущенные по израильским самолетам — сирийские, однако возможен вариант, что стреляли именно русские. Но ни Дамаск, ни Москва на это обвинение никак не отреагировали.

Можно вспомнить множество подобных операций ЦАХАЛа в зоне действия российской авиации и ПВО. Более того, 7 марта влиятельное французское издание Le Figaro со ссылкой на журналиста Жоржа Мальбруно сообщило, что израильские самолеты F-35 неподалеку от президентского дворца под Дамаском уничтожили батарею российских зенитно-ракетных систем С-300, а также целый склад с ракетами для комплекса «Панцирь». Ни Израиль, ни РФ не прокомментировали эту информацию.

Официально о том, что российские самолеты и ПВО начинают действовать в Сирии, было объявлено 26 августа 2015 года. И с тех пор Израиль, по разным данным (официальным и информации СМИ), нанес по силам Асада и его союзникам более тридцати авиаударов. А в ответ — практически полная тишина. Лишь две выпущенные сирийской ПВО ракеты, которые не нанесли Израилю никакого урона, да пара громогласных угроз из Дамаска и Москвы.

Опыт противостояния на Ближнем Востоке показал, что российская армия на самом деле очень слаба и труслива. Когда они сталкиваются с тем, кто готов им дать сдачу, они сразу же отступают. Россия по своим военно-техническим возможностям — страна третьего мира, неспособная к серьезному противостоянию, и ее руководство это хорошо понимает. Украинская армия и ее ВВС, конечно, уступают израильским, но не с Израилем Украина воюет. Украина воюет с отсталой Россией. Украинское руководство смотрит на российские ВВС как кролик на удава, заранее исключая саму мысль о противостоянии. А это совершенно необоснованно.



Да, разгромить «всухую», действовать в контролируемом Россией воздушном пространстве так, будто российских ПВО и самолетов не существует, как это делает Израиль, Украина пока вряд ли сможет. Но и считать, что Украине нечего противопоставить России — оснований нет. Какие-то потери будут, безусловно, но о разгроме и речи не идет. Украина и РФ принадлежат к одной военно-технической лиге. Бои на земле это хорошо показали. Бояться противостоять российской армии в наземных сражениях украинцы не только перестали, но и поняли, что вполне могут ее победить. Действия в небе близ израильско-сирийской границы показывают, что российские самолеты и ПВО тоже не так страшны, как это пытается представить Путин.

Авраам Шмулевич