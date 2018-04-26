Россия под прикрытием готовила "Солсбери" в США - СМИ

Российские шпионы под дипломатическим прикрытием, которые высланы в прошлом месяце из США, проводили слежку за россиянами, которые бежали из России.

Среди десятков российских дипломатов в США, которых в марте выслали из страны, были вероятные шпионы, которые отслеживали бежавших из РФ россиян и их семьи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Известен по меньшей мере один случай, когда российские шпионы выдавали себя за представителей программы защиты свидетелей ЦРУ, которые якобы должны были защищать переселенцев.

В связи с этим у американской разведки возникли опасения, что Россия готовила нападения в США на эмигрантов из РФ, которых считают предателями или врагами.

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Белый дом и ЦРУ отказались комментировать эту информацию. Посольство РФ в США не ответило на запрос о комментарии.

Напомним, НАТО объявило о высылке 7 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".