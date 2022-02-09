Россия поняла посыл о санкциях в случае вторжения в Украину, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, Москва поняла посыл Запада о готовности ввести жесткие санкции против России в случае вторжения в Украину. Тем не менее ситуация до сих пор остается напряженной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Слишком рано говорить о том, что проблемы решены. Они настолько серьезны и будут оставаться таковыми еще какое-то время, поэтому они заслуживают нашего внимания", - заявил Шольц на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Он также добавил, что США, Евросоюз и НАТО действуют согласованно в отношении потенциальных санкций против России, которые "очень хорошо готовятся".

Напомним, у президента США Джо Байдена не считают нужным немедленно вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2", поскольку эта опция должна быть рычагом воздействия, чтобы сдержать ее от вторжения в Украину.

Также сообщалось, что страны ЕС выступили против отключения России от SWIFT.



