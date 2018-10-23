Россия потерпит поражение на выборах в Украине: Пайфер назвал три причины

На время предвыборной кампании Россия не ослабит военную агрессию на Донбассе, обстрелы будут продолжаться, считает американский дипломат.

Украина готова к вмешательству России в президентские и парламентские выборы, а Москва своей агрессией сделала так, что политикам или партиям в Украине публично не выгодно быть пророссийскими. Поэтому Россию ждет фиаско в попытках привести своих кандидатов в украинскую власть, - передают "Украинские реалии" со ссылкой нa segodnya.ua.

Такое мнение высказал в интервью LB.ua экс-посол США Стивен Пайфер.

Пор его словам, на период предвыборной кампании, вплоть до парламентских выборов (осень 2019 года), Россия продолжит поддерживать "тлеющий" конфликт на Донбассе. Москва будет вкладывать большие средства, чтоб повлиять на результаты выборов, активно будут применяться кибератаки, сеять пропаганду через российские СМИ и соцсети, считает дипломат.

"По моему мнению, вы будете наблюдать достаточно значимые усилия, направленные на осуществление влияния на выборы в Украине. И конечно, россияне заинтересованы видеть пророссийского президента по результатам голосования. Однако, я предполагаю, что усилия россиян столкнутся с довольно серьезными вызовами", - сказал Пайфер.

Три причины, почему Кремль потерпит крах своих планов в Украине Во-первых, Украина готовится к попыткам России, направленных на вмешательство в выборы. И часто, демонстрация миру того, что россияне делают, в значительной мере ослабляет эффект от их действий; во-вторых, в связи с конфликтом, который Россия спровоцировала в Украине и который уже идет пятый год, ни один кандидат в президенты и ни одна крупная партия в Раде не пожелают нацепить на себя промосковский ярлык; и третья проблема - это электоральная карта сторонников России. Интересы и незаконная оккупация и аннексия Россией Крыма, а также оккупация русскими и российскими марионеточными силами части Донецкой и Луганской областей означают, что значительная часть избирателей, которые могли бы склоняться к тому, чтобы поддерживать пророссийские партии в Раде, или кандидатов, не может голосовать. Поэтому это тоже будет иметь свое влияние.

Экс-посол США считает, что российское вмешательство может спровоцировать определенный хаос во время украинских президентских и парламентских выборов, но Москве все равно ничего "не светит".

"Сомневаюсь, что в следующем году вы станете свидетелями успеха усилий россиян, направленных на определение результатов выборов украинского президента или приведения в парламент большого блока, которые начали бы менять политику Украины по отношению к России и каким-то образом смирились с пророссийским ярлыком. Думаю, это вызовы, с которыми россияне не справятся", - подчеркнул Пайфер.

В Украине уже давно говорят о планах Кремля на выборах в Украине с целью привести "своих" кандидатов к власти. Как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, президент РФ Владимир Путин даже утвердил стратегию по Украине с прицелом на парламентские выборы. В Украине существует достаточно пророссийских политиков, однако Кремль не заинтересован в объединении их всех в единую политическую силу.

Недавно в СБУ рассказали о планах Путина организовать "управляемый хаос" в Украине. Заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко объяснил, что Кремль пойдет по двум направлениям - разжигание межконфессиональной розни и надавить на украинскую власть "руками украинцев". Украину могут захлестнуть акции протеста, если не помешать российским спецслужбам.

Українські реалії

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