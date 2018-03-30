Россия потребовала от США за два дня освободить здание генконсульства в Петербурге

Министерство иностранных дел Российской Федерации предоставило два дня на полное освобождение здания генерального консульства США в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам встречи 29 марта замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова с послом США в России Джоном Хантсманом.

"Отозвано согласие на открытие и функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта", - говорится в сообщении.

Объявленные персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге должны выехать из России до 5 апреля.

Напомним, что 29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских сотрудников дипломатических ведомств в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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