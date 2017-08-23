Россия пригрозила США ответным санкциями

Российская Федерация считает бесперспективными санкции, введенные Соединенными Штатами Америки в отношении Москвы. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали американскую сторону к диалогу, в противном случае РФ грозится ввести ответные меры.

По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва готова начать "неизбежные ответные меры" на расширение антироссийских санкций США.

"Вашингтон вновь "наступил на те же грабли". Минфин США принял 22 августа решение расширить антироссийские санкционные списки - на сей раз по северокорейскому сюжету. Под ограничения подведены 4 россиянина и одна отечественная компания.

Заданный еще Администрацией Барака Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен. С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс", - подчеркнули в российском МИДе.

При этом было отмечено, что в России не теряют надежды услышать голос разума США, когда американские дипломаты поймут, что санкции - не лучший выбор.

"Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", - резюмировали в МИД РФ.

Напомним, вво вторник, 22 августа, США внесли в санкционный список КНДР четырех россиян, а также ряд российских компаний.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не одобряет ограничительные меры, введенные в отношении Российской Федерации.