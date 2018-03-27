Россия примет меры по каждой высылающей ее дипломатов стране - МИД РФ

Число высылаемых дипломатов не оставляет сомнений, что за провокацией в Солсбери стоят США и Великобритания, заявила официальный представитель МИД РФ

Россия примет меры по каждой стране, высылающей ее дипломатов, и ответит на закрытие генерального консульства РФ в Сиэтле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала Россия 1.

По ее словам, число высылаемых дипломатов свидетельствует о том, что за провокацией в Солсбери стоят "сильные, мощные силы, которые находятся в Соединенных штатах Америки и в Великобритании".

При этом Захарова подчеркнула, что Британия на саммите Евросоюза не предоставила никакой фактической информации о произошедшем на ее территории, были только "политические заявления, лозунги и требования солидаризироваться с этой позицией". Страны Евросоюза демонстрируют поддержку, но не имеют представления о том, что произошло в Солсбери, добавила она.

Ранее в понедельник ряд стран Европы и США заявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В российском МИД назвали такой шаг провокацией.

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