Россия приостанавливает действие меморандума с США о безопасности полетов в Сирии

Россия приостанавливает действие меморандума с США о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Россия и США приняли меморандум по безопасности полетов в Сирии в октябре 2015 года. Этот документ регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии.

После того, как сделка начала действовать, Россия и США сотрудничали по каналам круглосуточной оперативной связи. Страны также договорились об оказании помощи друг другу при возникновении кризисных ситуаций.

"Присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совбеза ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права. Если раньше это объяснялось задачей борьбы с терроризмом, то сейчас это акт агрессии против суверенной Сирии. Принятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения", - говорится в заявлении МИД России.

Отметим, что 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по сирийским правительственным целям в ответ на применение сирийскими властями химического оружия в провинции Идлиб, что унесло жизни десятков людей. В результате удара американских ракет по военному аэродрому близ сирийского Хомса погибли военные.