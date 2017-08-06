Россия призвала КНДР отказаться от ядерной программы

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает власти Северной Кореи отказаться от своей ядерной программы.

"Призываем Северокорейские власти свернуть ядерные программы и вернуться в режим нераспространения ДНЯО и контроля МАГАТЭ, а также присоединиться к конвенции по запрещению химического оружия", - заявил постпред РФ после принятия Советом Безопасности ООН резолюции по КНДР.

Стоит отметить, что данный проект разработали власти США в ответ на два запуска межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей.

NewsMir.infohttp://newsmir.info/1026442