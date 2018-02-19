Россия провоцирует ядерную гонку - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и таким образом провоцирует новую ядерную гонку, - сообщает УНИАН.

"США, как один из подписантов Договора о ликвидации ракет, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнеры по НАТО встревожены", - сказал Столтенберг.

По его словам, модернизация ядерного вооружения в России может спровоцировать другие европейские страны на разворачивание ядерной программы.