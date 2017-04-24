Россия рассчитывает на победу Ле Пен во Франции, - экс-посол США

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что Россия рассчитывает, что Марин Ле Пен выиграет президентские выборы и признает аннексию Крыма.

Об этом он заявил в интервью "ДС"

"Марин Ле Пен желает, чтобы Франция вышла из еврозоны и жаждет провести в стране аналог Brexit. Также она хочет, чтобы Франция официально признала Крым российской территорией. Естественно, все это очень нравится Кремлю!", - говорит Пайфер.

Он отмечает, что по итогам предвыборных опросов, Марин Ле Пен не должна выиграть эти выборы и скорее всего займет второе место по результатам президентской гонки.

"Тем не менее, Российская Федерация все еще надеется на ее победу", - говорит Пайфер.

Он также полагает, что Россия ждет результатов сентябрьских выборов в Германии.

"Если будет избран пророссийский канцлер в Германии - возможно, и антироссийские санкции отменят", - полагает Пайфер.

Напомним, что в 2014 году Россия без объявления войны аннексировала украинский Крым, а затем организовала сепаратистское восстание на Донбассе. После чего США и ЕС ввели экономические санкции против России.