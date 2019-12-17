Россия расширила санкции против Украины

Правительство России расширило перечень граждан Украины, против которых вводятся "санкции". Кроме того, российский Кабинет министров расширил ассортимент запрещенных к ввозу на территорию РФ товаров из Украины. Постановление правительства РФ от 16 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отметим, что в список персональных санкций внесли еще 9 человек и исключили двоих украинцев. Всего в нем - около 570 человек.

В расширенный перечень товаров, ввоз которых с Украины в Россию запрещен, попали регенерируемая бумага или картон.

В списке также есть кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и некоторые другие изделия медицинского назначения.

Россия также запретила импорт из Украины радиаторов и котлов центрального отопления, и частей жидкостных насосов.

Перед этим стало известно, что Кабмин Украины хочет расширить санкции в отношении России.

Россия с 2016 года решила отменить режим ЗСТ в отношении Украины и отказаться от импорта украинских продуктов, с 1 января начав взимать пошлины с украинских товаров. Украина в ответ с 10 января ввела зеркальные торговые санкции против РФ (применила импортные пошлины и эмбарго). В частности, ограничен ввоз продуктов питания (молочная продукция, чай, кофе, пиво, водочные изделия, определенная промышленная продукция и средства гигиены (гели для душа, мыло), а также железнодорожное оборудование (локомотивы, поезда, вагоны и стрелочные переводы). Украина также обратилась в ВТО по поводу ограничений со стороны РФ.