Россия развернула в оккупированном Крыму комплексы ЗРК С-400 "Триумф"

Российская Федерация продолжает милитаризировать временно оккупирован Крымский полуостров, расширяя свои военные позиции за счет ЗРК, которые способны поражать цели на высоте до 60 км.

Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, передает УНН.

"По состоянию на конец сентября 2018 РФ развернута зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 "Триумф" близ городов Севастополь, Феодосия и Евпаторий. Зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" оснащаются ракетами различных типов, в частности: 48Н6 и 40Н6 с дальностью поражения до 250 и 400 километров соответственно. Они могут поражать цели на высоте до 60 км", - говорится в сообщении.

В МВОТ добавили, что в радиусе поражения ЗРК С-400 "Триумф" находятся все воздушные суда, как гражданские, так и военные, которые находятся над акваторией Черного и Азовского морей, и над территориями стран Черноморского региона - Румынии, Молдовы и Турции.

Кроме того, специалистами МВОТ подготовлена соответствующая карта с зонами поражения в соответствии с местами развертывания указанных ракетных комплектов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Напомним, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило предложения о применении санкций к ряду юридических лиц, содействующих производству химической продукции на территории временно оккупированного Крыма вопреки действующему законодательству Украины, и тех, которые осуществляют реализацию такой продукции на территории других стран .