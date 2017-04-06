Россия рефинансирует долги Белоруссии в 2017 году (БЕЛАПАН, Белоруссия)

В 2017 году Россия полностью рефинансирует все долговые обязательства Белоруссии в размере 750-800 миллионов долларов. Это следует из заявления первого вице-премьера Белоруссии Василия Матюшевского, размещенного 4 апреля на сайте Совета министров.

Как отмечает вице-премьер, данный вопрос обсуждался 3 апреля на встрече президентов Белоруссии и России, «достигнуто принципиальное решение о рефинансировании в текущем году долговых обязательств Белоруссии».

«Речь шла о рефинансировании тех долгов, которые у нас сформировались в рамках нашей двусторонней повестки. Этот вопрос рассматривался еще в прошлом году, и сейчас мы вернулись к нему и нашли возможное принципиальное разрешение», — отметил Матюшевский.

По его информации, в результате достигнутых главами государств договоренностей Россия рефинансирует все долговые обязательства Белоруссии, которые приходятся на 2017 год. «Мы говорим о рефинансировании долга, который у нас к погашению в рамках наших межгосударственных кредитов по текущему году. Это порядка 750-800 миллионов — основной долг и сумма процентов к погашению в этом году», — пояснил вице-премьер.

Следует отметить, что платежи Белоруссии по внешнему и внутреннему государственному долгу в текущем году составляют около 3,5 миллиарда долларов. Из них на платежи по внешнему долгу планируется направить 1,8 миллиарда долларов, по внутреннему — 1,7 миллиарда. Самые крупные суммы в счет погашения внешнего госдолга в этом году Белоруссия должна перечислить России (741,3 миллионадолларов), Евразийскому фонду стабилизации и развития (487,9 миллиона) и Китаю (381,7 миллиона долларов).

Матюшевский также сообщил, что Александр Лукашенко и Владимир Путин 3 апреля обсуждали и «взаимодействие Белоруссии с Евразийским фондом стабилизации и развития».

«Владимир Путин был проинформирован о реализации Белоруссией программы в рамках Евразийского фонда стабилизации и развития, определенных вопросах и шероховатостях, которые были в рамках реализации этой программы», — отметил вице-премьер.

По его мнению, эти вопросы не носят принципиального характера. «На уровне президента России мы получили поддержку нашим инициативам в части дальнейшего продолжения этой программы. Владимир Путин обещал оказать всемерное содействие, чтобы программа с ЕФСР продолжалась», — заявил Матюшевский.

Весной 2016 года белорусские власти подписали кредитную программу о получении из Евразийского фонда стабилизации и развития кредита на 2 миллиарда долларов, который предоставляется семью траншами. Для получения траншей белорусские власти должны реализовать комплекс мер по реформированию экономики.

На данный момент белорусская сторона получила два транша евразийского кредита — 500 миллионов долларов в марте 2016 года, 300 млн долларов — в июле. Минфин Белоруссии ранее рассчитывал получить третий транш кредита ЕФСР (также на 300 миллионов долларов) в октябре 2016 года, однако этого не произошло.

Заседание совета ЕФСР, в котором председательствует министр финансов России, в этом году не проводилось.

Белорусские аналитики считают, что задержка с выделением третьего транша евразийского кредита — следствие нефтегазового спора, который Москва и Минск не могли урегулировать больше года.