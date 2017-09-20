Россия шантажирует и запугивает Украину -Даля Грибаускайте

Миру стоит помнить, что Россия творит в Украине не менее ужасные вещи, чем те, что происходят в Сирии и Северной Корее. Об этом во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, передает Укринформ.

"Внимание мира в настоящее время приковано к Северной Корее и Сирии, но те же методы шантажа, угроз и агрессии применяются Россией в Украине и вдоль восточной границы НАТО", - сказала Грибаускайте.

Она обратила внимание на нарушение Россией как постоянным членом Совбеза ООН своих обязательств по поддержке мира в мире. "Несмотря на особую ответственность России по поддержки мира в мире как постоянного члена Совета безопасности ООН, она нарушила Устав ООН, напав на Грузию, незаконно аннексировав Крым и принимая непосредственное участие в войне на востоке Украины", - подчеркнула президент Литвы.

Грибаускайте вспомнила и об энергетическом шантаже, который является "любимым оружием РФ". "В Беларуси, всего в 40 км от столицы Литвы, Россия строит опасную Островецкую АЭС, которая является геополитическим оружием, которое не отвечает базовым международным ядерным стандартам", - отметила она.

Президент Литвы призвала международное сообщество объединиться и дать отпор глобальным агрессорам. "Агрессия никого не может сделать сильнее. Она не может никому принести ни одной капли уважения. Единственное, что даст агрессия - это презрение, стыд и осуждение. Международное сообщество должно взять на себя часть ответственности. Мы не можем позволить страху победить, закрыв глаза на действии нарушителей, поскольку это лишь придаст уверенности им", - подытожила глава Литвы.

Ранее сообщалось, что российская делегация демонстративно покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы.