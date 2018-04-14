Россия скорее всего оставит без ответа удары по Сирии - CNN

Корреспондент CNN отмечает, что сама атака была довольно ограниченной, поэтому Россия не слишком обеспокоена и не станет идти по пути наращивания напряженности Фото: AFP

Посол России в США заявил, что Россия даст свой ответ на военную атаку США, Великобритании и Франции по Сирии. Однако корреспондент CNN отмечает, что сама атака была довольно ограниченной, поэтому Россия не слишком обеспокоена и не станет идти по пути наращивания напряженности.

Старший международный корреспондент CNN Сэм Кайли прокомментировал заявление российского посла Анатолия Антонова, опубликованное в Twitter, в котором говорится следующее: "Был задействован заранее спланированный сценарий. Нам вновь угрожают. Мы предупреждали, что подобные действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже".

"Честно говоря, не думаю, что это вообще хоть как-то повлияет на ситуацию: всю схему атаки заранее выдал не кто иной, как президент США Дональд Трамп - Сирия знала, что это произойдет, а значит, конечно же, знали это также и Россия с Ираном. То есть, времени, чтобы передвинуть оборудование, личный состав и технику подальше от районов, которые, скорее всего, попали бы под удар, было предостаточно, и именно это и было сделано. Именно эти три зоны, если быть точным, и были атакованы - и, согласно сообщениям сирийских властей, в результате никто не погиб, а ранения получили три человека. Что еще важнее, даже российский радар включен не был - ракеты на подлете не вызвали никаких ответных действий со стороны России и ею даже не отслеживались", - заявил Сэм Кайли.

"Таким образом, на мой взгляд, нападения были очень тщательно рассчитаны таким образом, чтобы избежать той самой эскалации, которую, несомненно, и оценил ранее как реальную угрозу министр обороны США Мэттис. Как последние несколько дней CNN сообщал в своих репортажах из Белого дома и Пентагона, между президентом и министром обороны было некоторое несогласие по поводу масштаба ответа на химатаку в Думе. Тем не менее, думаю, что если бы использование химического оружия повторилось, это, вероятно, привело бы к мгновенному и гораздо более масштабному ответу. Но на данный момент, мне кажется, Россия не слишком обеспокоена, она говорит то, что от нее и ожидали, то есть выражает своё недовольство и надеется, что вопрос закрыт", - добавил он.

"В Думе, российском парламенте, через несколько дней должны обсуждать законопроект об экономических контрсакциях против США и некоторых союзников. Среди них ограничения по фармацевтическим, сельскохозяйственным продуктам, табаку и экспорту титана. Например, 30% титана для строительства самолётов Boeing поставляется из России. Россия хочет сделать свой жест в ответ на карательные меры, которые она терпит как последствие не только действий в Сирии, но, конечно, и аннексии Крыма, а также продолжения дестабилизации на востоке Украины", - заявил Сэм Кайли.

"Но помимо этого остальное - лишь слова. Реакция на химатаку в Думе получилась очень ограниченной, и я думаю, что Россия, очень вероятно, в конце концов оставит её без ответа. Мне кажется, все вздохнут спокойно оттого, что она не станет претворять в жизнь сценарий, по которому напряженность может перерасти в нечто гораздо более опасное, если случилось бы военное противостояние между Россией и Соединенными Штатами на Ближнем Востоке", - добавил он.

Напомним, в ночь на субботу, 14 апреля, США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии, в ход пошли боевые корабли и авиация.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Сообщалось, что по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен правительственными войсками Сирии на город Дума. Волонтерская организация опубликовав фото тел погибших, отметила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

В субботу в Дамаск прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск, подчеркнул, что Европейский союз поддержал удары США, Великобритании и Франции по объектам военной химической инфраструктуры режима Башара Асада.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает удары по Сирии, который нанесли США, Франция и Великобритания.

В свою очередь, Россия нервно отреагировали на удар, нанесенный США и их союзниками по Сирии, потребовали созыва Совета Безопасности ООН и наказания "агрессора".