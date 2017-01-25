Россия скрывает форсированную милитаризацию приграничных районов - Минобороны

Вблизи украинской границы активно формируется 150-я мотострелковая дивизия ВС РФ, которая может использоваться для содействия российско-оккупационным войскам на Донбассе.

Вблизи украинской границы формируется 150-я мотострелковая дивизия ВС РФ EPA/UPG

Украина не исключает, что страна-агрессор Россия может использовать личный состав и вооружение 150-й дивизии для поддержки боевиков террористических организаций ЛНР/ДНР в оккупированном Донбассе. Об этом сегодня на брифинге собщил спикер Минобороны РФ Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Как известно, вблизи украинской границы активно формируется 150-я мотострелковая дивизия ВС РФ, которая, по оценкам экспертов, будет насчитывать 10,5 тыс военных. Инспекторы обнаружили в районе Новочеркасска большие артиллерийские подразделения российской армии. Украинская сторона не исключает, что личный состав и вооружение 150-й дивизии может использоваться для содействия российско-оккупационным войскам на оккупированных территориях", - сказал Мотузяник.

По его словам, российская сторона оказывала давление и устанавливала ограничения для инспекторов.

"В частности, на этапе обсуждения плана проведения инспекции, Россия объявила, что ограничит зону для вертолетного облета на глубину 25 км вдоль границы с Украиной над военными аэродромами и полигонами. Впоследствии полеты вообще были отменены, якобы из-за плохой погоды, поэтому инспекция проводилась только на автомобильном транспорте", - подчеркнул Мотузяник.

"Таким образом, Россия продемонстрировала, что ей есть что скрывать, а именно - форсированную милитаризацию приграничных с Украиной регионов и активное содействие вооружению и руководство незаконными вооруженными силами на Донбассе", - заявил Мотузяник.

Напомним, что с 16 по 19 января Украина совместно с Канадой и Королевством Дания провели инспекцию территории Ростовской области, согласно Венскому документу 2011 года, в частности пункта 9 о мерах укрепления доверия и безопасности.

25 января сообщалось, что Европейский суд общей юрисдикции признал правомерность санкций против российского концерна Алмаз-Антей, занимающегося производством тяжелого вооружения, которое Россия поставляет боевикам на Донбасс.

Liga.net Украина