Россия снова разжигает войну? (Neue Zuercher Zeitung, Швейцария)

Так много жертв, как сейчас, в восточной части Украины не было уже в течение нескольких недель. Украинские эксперты считают, что Россия намеренно нагнетает ситуацию, чтобы проверить реакцию Запада.

После православного Рождества перемирие на Донбассе было относительно стабильным. Но это уже позади. На 400-километровой линии прекращения огня с воскресенья между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами идут ожесточенные бои, в которых стороны винят друг друга.

Обстрел школы?

По данным президента Украины Петра Порошенко, в боях на востоке Украины в течение двух дней погибли семь солдат и семнадцать получили ранения. Донецкое информационное агентство сепаратистов «Новороссия сегодня» сообщило о трех убитых среди своих бойцов и двух погибших среди гражданского населения. По заявлениям, украинская армия только в воскресенье убила 15 сепаратистов и ранила 24. Как всегда, эти цифры трудно проверить, но в этом году еще ни одна из сторон не заявляла о таком большом количестве жертв.

По последним данным, бои сосредоточены в промышленных городах Авдеевка (под контролем Киева) и Макеевка (под контролем сепаратистов). В понедельник «Новороссия сегодня» с возмущением сообщала о предполагаемом обстреле школы в Макеевке украинской армией. Десятки детей пришлось немедленно эвакуировать в убежище, говорилось в заявлении.

В белорусской столице Минске представитель сепаратистов на переговорах Денис Пушилин обратился к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой заставить Киев придерживаться режима прекращения огня. При этом он умолчал о том, что на Донбассе работе ОБСЕ препятствуют сами сепаратисты. Прежде всего, у наблюдателей ОБСЕ все еще нет доступа к сепаратистским районам на границе, через которые осуществляются поставки оружия и новых бойцов из России.

В понедельник в Киеве министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что сепаратисты были вынуждены остановить свое наступление на севере — в промышленной зоне Авдеевка. Эти подконтрольные Киеву и в основном недействующие химические заводы постоянно подвергаются атакам. По словам Полторака, в выходные украинской армии удалось взять стратегически важную высоту в районе Авдеевки.

Заявление Полторака показывает, что конфликт на Донбассе превратился в классическую позиционную войну. Еще одно подтверждение — шестидневные бои в середине декабря на Светлодарской дуге, на полпути между Дебальцево и Бахмутом (бывшим Артемовском). Прежде всего бои шли за три небольших возвышения. Украинской армии снова удалось вернуть территориальные завоевания сепаратистов. Однако ценой стали десятки жертв по обе стороны.

Киев опасается предательства США

С учетом инаугурации нового американского президента Дональда Трампа некоторые наблюдатели в Киеве ожидали нового наступления сепаратистов после боев на Светлодарской дуге. Согласно некоторым предположениям, Кремль таким образом хочет проверить реакцию Запада. Трамп неоднократно подчеркивал, что стремится нормализовать отношения с Россией и отменить санкции в отношении Москвы. Киев опасается, что Трамп может пожертвовать суверенитетом и территориальной целостностью прозападной Украины.

Пауль Флюкигер