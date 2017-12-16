Россия сообщила о намерении отозвать своих офицеров из СЦКК

Россия уведомила Украину о намерении отозвать своих офицеров из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), сказано в отчете миссии ОБСЕ в Донбассе.

"14 декабря представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству городе Соледар, передал СММ письмо от Министерства обороны РФ с уведомлением о том, что Российская Федерация собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК", - сказано в отчете.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что российских офицеров в СЦКК поставили в "невыносимые условия", из-за чего российская сторона может прекратить свою работу в центре. По его словам, украинская сторона "делает все, чтобы поставить российских офицеров в Совместном центре в невыносимые условия, выдвигая в их адрес требования, которые невозможно выполнить".