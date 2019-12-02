Россия сознательно помогла Цемаху сбежать в ОРДО - прокуратура Нидерландов

Прокуратура Нидерландов обвиняет Россию в сознательном сокрытии ключевого свидетеля по делу MH17, бывшего боевика подконтрольной Кремлю террористической группировки "ДНР" Владимира Цемаха.

После сентябрьского обмена, в рамках которого осужденных в Украине военных преступников обменяли на удерживаемых в России военнопленных моряков и украинских политзаключенных, вывезенный в РФ Цемах вернулся в ОРДО.

"Национальная прокуратура пришла к выводу о том, что Россия сознательно признала, что Цемах покинул ее территорию, и тем самым отказалась удовлетворять запрос Нидерландов (на выдачу боевика - ред.). Это должно было быть проведено на основе европейского договора об экстрадиции", - пишет "Европейская правда" со ссылкой на заключение прокуратуры.

В прокуратуре напомнили о том, что Владимир Цемах проходит в деле как подозреваемый, но решение о том, следует ли его привлекать к ответственности еще нет, для этого нужно больше доказательств. Прокуратура сообщила о заключении российской стороне и родственникам жертв катастрофы.

Нидерланды считают экс-боевика Владимира Цемаха одним из пяти ключевых подозреваемых в деле о катастрофе малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом. Летом 2014 года Цемах был начальником противовоздушной обороны "Славянской бригады ДНР", его приспешники "выполняли задачи" именно в том районе, где был сбит самолет.

В июне украинские контрразведчики провели спецоперацию и вывели террориста из ОРДО на подконтрольную Украине территорию Донецкой области. 7 сентября его выдали России в рамках обмена "35 на 35", несмотря на призывы Австралии, Нидерландов и ряда депутатов Европарламента не обменивать Цемаха на украинских узников Кремля.

По словам президента Владимира Зеленского, перед выдачей нидерландские следователи все же допросили подозреваемого. А после обмена прокуратура Нидерландов направила в РФ запрос о выдаче Цемаха.

Напомним, 19 июня следственная группа назвала имена четырех причастных к катастрофе самолета Boeing 777 рейса MH17: россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков") и украинец Леонид Харченко ("Крот"). Судебный процесс по делу может начаться уже весной следующего года.

СБУ объявила о подозрении фигурантам дела в совершении преступления - "террористического акта, приведшая к гибели человека".

17 июля 2014 года над городом Шахтерск Донецкой области с экранов радаров пропал "Боинг-777", принадлежавший "Малайзийским авиалиниям" и совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. В катастрофе погибли экипаж и пассажиры самолета - все 298 человек, включая 80 детей.

Почти через четыре года, в мае 2018-го, Международная следственная группа (JIT) на пресс-конференции в Гааге продемонстрировала обломки ракеты, которой сбили самолет. Комплекс "Бук", из которого была выпущена ракета, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Однако РФ до сих пор отрицает свою причастность к трагедии. По материалам: Европейская правда /