Россия стянула к границе с Украиной 10-тысячную армию - инспекция Минобороны

Наконец стали известны результаты проверки, проведенные совместно представителями оборонных ведомств Канады, Дании и Украины в воинских частях Вооруженных сил России в Ростовской области. Стало известно о формировании новой десятитысячной дивизии российским Генштабом прямо у границ с Украиной.

Новость сообщает пресс-служба Генштаба Минобороны Украины, передает "Пресса Украины".

Проверку инспекторы проводили с 16 по 19 января, однако рассказать результаты российской стороне отказались. 20 января стало известно о нарушениях, выявленных в ходе инспекции. Речь идет о положении так называемого Венского документа 2011 о мерах укрепления доверия и безопасности.

"Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Российской Федерацией положений ВД-2011 о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ. Вблизи границы с Украиной формируется 150 мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 000 военнослужащих. Указанная информация предоставлена инспекционной группе представителями Минобороны России", - говорится в отчете, обнародованном украинским оборонным ведомством.

К формированию дивизии в России приступили 10 января 2017, хотя в ноябре 2016 года, отчитываясь ОБСЕ, даже на заикнулись о таких намерениях. В соответствии с пунктом 10.3 вышеупомянутого документа российская сторона тогда заявила, что не планирует увеличивать численность личного состава регулянои армии и боевых частей в 2017 году.

"Кроме этого нарушен пункт 10.3.3 ВД-2011, в котором отмечается, что в случае, когда такая информация не может быть представлена в ежегодном обмене военной информацией, эта информация будет предоставляться официальным сетью ОБСЕ за 42 суток до такого увеличения численности личного состава или с началом такого увеличения", - информируют в Минобороны.

Напомним, украинская сторона в течение 16-19 января проинспектировала российские военные объекты в Ростовской области, расположенной на границе с Украиной. В рабочую группу были привлечены также уполномоченные лица от Дании и Канады. Однако, результаты проверки представитель Украины категорически отказался обсуждать с русским.