Россия упростила процедуру получения гражданства для украинцев

В среду, 12 июля, Государственная Дума Российской Федерации приняла поправку к закону, согласно которой упрощается процедура получения российского гражданства гражданами Украины. Данная информация обнародована на сайте Госдумы РФ.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник одобрил для принятия во втором чтении поправки, вводящие дополнительные льготы для граждан Украины, которые хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Процедура получения российского гражданства заключается в письменном и нотариально заверенном отказе от гражданства Украины.

Помимо этого, осужденным за терроризм, Россия предлагает получить гражданство даже без публичного отказа от украинского гражданства - отказ оформляется только документально.

Определяется, что для граждан Украины вводится правило, что отказ от украинского гражданства подтверждается заявлением человека, которое он направляет в соответствующий полномочный орган этой страны.

"Предлагается следующая схема: эти граждане (Украины - ИФ) пишут бумагу, в которой указывается, что они отказываются от гражданства Украины, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая нотариальная копия отправляется на Украину", - сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как сообщал MIGnews.com.ua, замглавы комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия может выслать из страны четыре миллиона украинцев в качестве ответных мер не введение Украиной биометрического контроля.