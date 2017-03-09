Россия уже ведет гибридную войну против Белоруссии

В начале февраля Крым.Реалии публиковали комментарий белорусских экспертов на тему того, что их страна может стать следующей мишенью Кремля. Согласно анализу, сделанному руководителем минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсением Сивицким, «гибридная война» Москвы против Белоруссии уже находится в своей активной фазе, и поразительно напоминает «украинский» сценарий.

По словам аналитика, недавний визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи 15-26 февраля выставляет отношения между Минском и Москвой в еще более неоднозначном свете, поскольку Кремль оказывает все более серьезное давление на белорусское правительство.

«В феврале 2013 года начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал Валерий Герасимов опубликовал отчет о ведении гибридной, или асимметричной, войны («Доктрина Герасимова»), которую Россия успешно протестировала во время оккупации Крыма и конфликта с Украиной. Герасимов считает, что правила ведения войны в наше время изменились, и линия между войной и миром размывается, а следовательно, возрастает роль невоенных средств достижения политических и стратегических целей. Этот новый тип конфликта широко опирается на политические, экономические, информационные, гуманитарные и других невоенные способы, применяемых в координации с использованием недовольства и протестной атмосферы среди населения. Все это дополняется военными средствами скрытого характера, включая распространение враждебной информации и развертывания сил специального назначения — так, как это было сделано в Крыму и на Донбассе», — отмечает Арсений Сивицкий.

Модель Герасимова описывает шесть стадий развития конфликта: скрытое зарождение, обострение, начало конфликтных действий, кризис, разрешение и, наконец, восстановление мира (постконфликтное урегулирование). По мнению Сивицкого, отношения России и Белоруссии, несмотря на формальный союз двух государств, находятся уже на третьей стадии этой схемы.



«Кремль расширяет свое влияние в различных сферах, в первую очередь на службы безопасности, бюрократический аппарат и даже среди некоторых НКО и оппозиционных групп. Москва систематически усиливает политическое и дипломатическое давление на Беларусь с начала своего конфликта с Украиной и Западом, и призывает Минск занять сторону в новой холодной войне. Также она активно пытается установить свое военное присутствие на территории Белоруссии, тем самым превращая его в военный форпост для России», — сообщил Арсений Сивицкий в интервью Крым.Реалии.

«В этом контексте примечательно, что когда премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Бишкеке 7 марта поставил вопрос о необходимости выполнения соглашений, лежащих в основе интеграции, российский премьер Дмитрий Медведев ответил ему, что Россия «никого не держит» в ЕАЭС. Фактически, Москва впервые открыто признала, что готова на продолжение евразийской интеграции только на своих условиях, которые включают усиление политической и особенно — военно-политической составляющей в интеграционных процессах. Это не только подтверждает серьезность положения, в котором оказалась Беларусь, но и говорит о том, что на Белоруссии Россия не остановится», — пояснил Сивицкий.

Кроме этого, эксперт отметил такой способ давления на Минск, как экономические санкции и постоянные торговые войны и ограничения, вводимые в отношении белорусских товаров на российском рынке, споры из-за цены на газ и недостаточные поставки российской нефти в Беларусь. К примеру, с января 2017 года Газпром увеличил цену на газ для Белоруссии на 6,81% (до $ 141,1 за 1000 кубометров).

Также аналитик отметил, что Москва может попытаться воспользоваться народным недовольством и идущими в Беларуси протестами, и направить туда войска, чтобы «восстановить конституционный порядок».

«Создается впечатление, что Кремль с помощью кампаний информационной войны готовит российское общественное мнение к серьезному кризису в белорусско-российских отношениях. Репортажи некоторых журналистов о Белоруссии в российских СМИ вызывают четкие параллели с ситуацией на Украине. Они утверждают, что, Запад якобы пытается оторвать Белоруссию от России, и предсказывают стране нестабильность в украинском стиле, поскольку «западные спецслужбы готовят цветную революцию с целью свержения Александра Лукашенко». Другие репортажи сосредоточены на «росте националистических настроений и русофобии в белорусском обществе». Возникает ощущение, что Москва готовит почву для возможного вторжения», — отмечает Сивицкий.

Также аналитик указывает на усиление военной угрозы, в частности, развертывание двух механизированных бригад российских вооруженных сил в Ельне и Клинцах вблизи белорусской границы.

«Эти бригады очень хорошо подходят для гипотетического вмешательства в кризис под видом, например, совместной антитеррористической операции. Кроме того, Россия продолжает усиливать пограничный контроль и инфраструктуру на белорусской границе, а также развертывание там оперативных формирований пограничной службы ФСБ. В феврале 2017 года там появились и подразделения Федеральной таможенной службы. Официально, они предназначены для защиты российского рынка от западных продуктов в рамках эмбарго, однако могут легко перерасти в полноценную экономическую блокаду. Создается впечатление, что конфликт между Белоруссией и Россией может легко перейти к следующей стадии кризиса, если его нагнетание продолжится. Основной вопрос заключается в том, действительно ли Кремль готовится к такого рода противостоянию в отношениях с Белоруссией, или просто использует угрозы и грубый шантаж для достижения политических целей и уступок?» — задается вопросом эксперт.

Ксения Кириллова