Россия в Гааге: иск Украины не в юрисдикции суда

Российская сторона не видит ни правовой, ни фактической основы для каких-либо мер пресечения со стороны Международного суда ООН.

Россия отрицает правовую и фактологическую основу для внедрения Международным судом ООН мер, на которых настаивала Украина во время первого дня слушаний в Гааге в рамках иска против РФ.

Такую позицию представил во время сегодняшних слушаний директор правового департамента Министерства иностранных дел РФ Роман Колодкин, передает Укринформ.

"Российская Федерация строго придерживается своих обязательств по обоим делам (нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, – ред.), которые сейчас выдвигаются Украиной. Поскольку, это не означает, что, как предположила вчера Украина, мы должны каким-то образом принять предписание относительно мер пресечения. Мы не видим ни правовой, ни фактической основы для таких мер", – заявил Колодкин.

Он также обвинил Украину в том, что в своем иске против России она якобы "хочет соединить две разные ситуации, управляемые различными правовыми инструментами" и "ввязать суд в отношения России и Украины, которые четко вне юрисдикции этого дела".

Как сообщал Корреспондент.net, cлушания по иску Украины против РФ в Международном суде ООН в Гааге проходят 6-9 марта. Накануне в суде выступили представители Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от суда в Гааге быстрых решений.